﻿第六屆“名師高徒”計劃啟動

（來源：大公報） 中評社北京3月25日電／據大公報報導，第六屆“名師高徒”導師計劃昨日舉行啟動禮，今屆有56名本地知名的科學家及工程師擔任義務導師，指導105名本地高中理科生，啟發他們探索科研。教育局局長蔡若蓮鼓勵參與計劃的同學珍惜機會、努力學習，日後成為創科行列的精兵，為建設美好香港、實現中華民族偉大復興積極貢獻力量。



包括理大校長滕錦光



今屆“名師高徒”導師計劃由香港科學院、香港工程科學院、香港科學會及香港青年科學院合辦，邀請的導師涵蓋生命科學、工程學、化學等多個專業範疇，包括首次參加計劃的香港理工大學校長滕錦光、香港科技大學物理學系講座教授陸錦標等。



蔡若蓮致辭表示，計劃自2018年推出以來，成功培育了接近700名對科學和工程有濃厚興趣的“高徒”。香港科學院院長盧煜明指出，科研發展需有可持續性，科普教育是其中重要一環，有賴集結各界力量推動。“名師高徒”導師計劃匯聚對培育新生代有抱負的科學家和工程師，相信通過該計劃能鼓勵學生追求卓越和創新，為香港未來科技發展培育更多領航員。



上屆“名師高徒”導師計劃參加者歐陽悅同學的導師是陳兆根博士。歐陽同學表示，計劃讓她有機會跟科學界及工程界翹楚學習，參加不同的科學講座及參觀具規模的實驗室，且感謝導師陳博士的指導令她對科學有更深入的認識和興趣。



即將升讀中六的她，打算報讀與科研相關的大學課程，希望未來能為香港的科創發展作出貢獻。