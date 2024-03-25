博鰲亞洲論壇助力海南新發展

（來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據新華社報導，今年的博鰲亞洲論壇即將開啟，瓊海市博鰲鎮周邊民宿老板們翹首期待嘉賓們的到來。



“是論壇讓我們認識到家鄉之美。”民宿老板吳淑顯說，當地人都知道，論壇選擇博鰲，得益於天生麗質的自然條件，三江交匯，奔流入海。



圍繞“田園小鎮”建設規劃，瓊海市持續打造美麗鄉村集群，建設服務論壇的“美麗鄉村會客廳”。南強村、沙美村、留客村等多個美麗鄉村“樣板”，成為吸引遊客度假康養的最佳目的地之一。



“住民房，吃土菜，到田里、海邊去耍耍，人們追求的更質朴、更綠色，也更健康了。”瓊海市委宣傳部部長鐘辛說，宜居宜業的和美鄉村點亮了群眾生活，也引領了消費新模式。



品嘗無人駕駛車輛售賣的冰淇淋，使用建築廢棄物制成的花園景觀……在論壇永久會址所在地東嶼島，很多綠色低碳細節讓人眼前一亮。



“綠色”為博鰲年會多年來一以貫之的議題。如今，東嶼島更成為一處零碳試驗基地。3月18日，由住建部和海南省政府共建的博鰲近零碳示範區啟動運行，這個“綠意盎然”的小島成為向世界展示中國綠色低碳發展理念、技術和實踐的窗口。



在博鰲亞洲論壇影響下，綠色消費在海南蔚然成風。“減碳”不僅是地方政府的努力方向，更成為很多海南民眾的主動選擇。過去一年，海南省的新能源汽車滲透率達到50.8%，新能源汽車銷量超過燃油車。



記者從博鰲樂城國際醫療旅遊先行區管理局獲悉，漸凍症靶向治療藥物Tofersen（托夫生注射液）在區內落地，今後，國內漸凍症患者可以不出國就使用上這款全球靶向新藥。

