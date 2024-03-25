中國東北林區實現綠色經濟轉型

3月14日，在伊春森工集團美溪林業局公司一處森林可持續經營試點樣地，工作人員在整理林下剩餘物。（來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據新華社報導，林地面積2162萬公頃、森林覆蓋率44.47%、森林蓄積量21.58億立方米……一串串數字背後是黑龍江省重點國有林區停伐十年的生態成果。停伐舉措使中國最北森林屏障重獲生機，國有林區得以依托生態振興實現綠色經濟轉型。



20世紀中葉，為滿足經濟建設需要，中國對這片原始森林進行大規模開發，至2014年全面停伐，黑龍江省重點國有林區累計生產木材超過6億立方米，約占全國一半。



龍江森工集團資源管理部副部長楊崇軍在林區工作幾十年。他說，林區停伐前已經出現了蓄積量下降、生態功能減弱等問題，特別是20世紀90年代，部分林區陷入“資源危機、經濟危困”的“兩危”境地。



2014年4月1日，黑龍江省重點國有林區全面停止天然林商業性采伐，以林木資源為主要依托的國有林區，面臨轉型大考。當時大小興安嶺數萬名林業工人放下斧鋸，一部分人從伐木人變為護林人，一部分人面臨失去工作的困境。



伊春市的林業退休職工劉養順就是其中一員。“停伐前曾是伐木工，一個人每天能砍幾十棵樹。”劉養順告訴記者，停伐後林區職工一度陷入迷茫。



依托林區的生態特色優勢，劉養順一家在2016年開辦了農家樂，搞起了旅遊生意，收入年年增長。“從剛開始的10個餐桌，到現在增加到18桌，每年接待遊客一萬餘人次，增收十多萬元。”



劉養順所在的伊春市近年來堅持“生態立市、旅遊強市”發展定位，在黑龍江省率先打造中國生態康養旅遊目的地。如今，伊春森林覆蓋率已達83.8%，森林蓄積量增加到3.75億立方米，年均淨增超過1000萬立方米，林區全面停伐成果持續擴大。

