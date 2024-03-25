金融助消費升溫　“提額”“降息”成關鍵詞

（來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據經濟參考報報導，在擴內需、促消費背景下，消費貸款逐漸成為各銀行發力的重點之一。記者近日採訪多家銀行發現，消費貸款利率逐漸下行，3%已成為“標配”，而通過發放優惠券等手段，部分銀行消費貸最低利率可達3%以下。在利率下行的同時，部分銀行還上調了消費貸款額度，最高可達百萬元。



加快展業的同時，銀行也通過提高授信門檻、規範資金流向等方式強化風控，以防範“不該貸”“過度貸”等問題，降低“共債”風險發生概率。



“最近在考慮裝修，所以向多個銀行咨詢了消費貸的情況，有些銀行說最高可以提額到100萬元，利率大概衹有3%，確實挺讓人心動的。”家住北京市西城區的徐先生在接受記者採訪時表示，自己在四五年前就曾使用過消費貸，當時銀行消費貸申請額度普遍在10萬元至30萬元之間，利率大概4%－5%。



記者走訪銀行線下網點發現，不少銀行近期再度推出消費貸利率促銷優惠活動，“降息、提額”成為此輪消費貸爭奪“重頭戲”。中信銀行“信秒貸”近期推出春日钜惠活動，如果獲得限時秒殺的6折利息券，年化利率（單利）最低可降至2.98%。提高授信額度也是銀行“攬客”的重要舉措。平安銀行近期推出的“白領新一貸”，普通客戶年利率（單利）3.96%－9.72%。據瞭解，該產品針對優享客戶會發放優惠券，用券後年利率（單利）最低可至2.88%，額度最高可達100萬元。



在金融管理部門引導下，多家銀行加大了消費貸款的投放力度。



平安銀行北京分行零售貸款部負責人陶翠介紹稱，從消費貸款申請來看，平安銀行的消費類貸款發放和餘額是逐步提升的，今年以來我們的投放金額較去年同期翻了一番，目前消費信用貸款的年利率低至2.88%起。



消費貸持續火熱為哪般？業內人士普遍認為，市場利率中樞的持續下移為銀行下調消費貸利率打開了空間。今年以來，人民銀行通過下調支農支小再貸款、再貼現利率，下調銀行存款準備金率，引導5年期以上LPR降低等措施來促進社會融資成本下降。“銀行資金成本有所下降，因此降低個人消費貸款利率具備一定基礎。”招聯首席研究員董希淼表示。

