盧秀燕聲援蔣萬安　籲別讓民眾生不起病

國民黨台中市長盧秀燕出席活動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月25日電（記者 方敬為）台官方調漲電價，平均漲幅11%，挨轟助長通膨。台電公司24日發聲明駁斥“顛倒因果”。中國國民黨台中市長盧秀燕今天對此舉台中捷運用電成本為例，未來直接用電一年就要增加新台幣1500萬元，確實導致營運負擔加重，其他營業單位也是如此，因此物價波動可以預期。她建議官方，電價調漲應排除大眾運輸、醫療、社福機構等單位，以減輕百姓負擔，“不能讓民眾連生病都生不起”。



台北市長蔣萬安日前呼籲蔡政府，凍漲台北捷運電價或給優惠 ，盧秀燕則加碼提醫療、長照系統都不該調漲電價 。



台“經濟部”22日召開電價審議委員會，審議上半年（今年4至9月）的電價費率，決定電價平均漲幅為11%，決議以超徵稅收撥補台電公司逾新台幣千億元，全面漲電價的同時，再將納稅人的錢補貼給台電，遭外界批評此波電價調升將助長物價通膨。



對此，台電公司24日駁斥，稱該論點顛倒了因果關係。



盧秀燕25日出席“潭子親子館暨公設民營潭陽托嬰中心”開幕典禮。針對電價與物價的關聯受訪表示，以台中捷運系統的營運狀況為例，如果說按現在政府的電價方案，中捷綠線的直接電價一年可能就要增加新台幣1500萬元以上，這還不包含間接電價，顯然電價上揚所反映的整體營運成本也會拉高。

