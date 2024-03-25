（來源：外交部網站） 中評社北京3月25日電／據外交部網站消息，外交部就俄羅斯發生嚴重恐怖襲擊答記者問。



問：當地時間3月22日晚，在俄羅斯莫斯科州“番紅花市政廳”音樂廳發生恐怖襲擊，造成重大人員傷亡。中國政府對此有何評論？



答：中方對俄羅斯莫斯科州發生嚴重恐怖襲擊事件造成重大人員傷亡深感震驚，對遇難者表示深切哀悼，對傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問。中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖襲擊行為，堅定支持俄羅斯政府維護國家安全穩定的努力。