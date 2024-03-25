德國華裔少年行走上海　感受海派風情

走進上海外灘。（來源：上海僑聯供圖） 中評社北京3月25日電／據中國僑網報導，外灘的歷史建築群、豫園的古典園林、城隍廟的市井氣息、新天地的時尚風情、半馬蘇河會客廳的工業遺韵……近日，這些上海的著名地標迎來了一群特殊的探訪者——來自德國漢華中文學校的6位華裔少年。作為“親情中華 歡聚上海”海外華裔新生代研學體驗營的營員，他們在淅淅瀝瀝的春雨中踏上了一段深度探尋上海城市魅力的旅程。



外灘連綿不斷的萬國建築群和陸家嘴鱗次櫛比的摩天大廈在華裔少年們的眼中，仿佛化作了一幅幅歷史長卷。“每一塊磚石、每一扇窗，似乎都在訴說上海的往昔與今朝，不僅展現了建築的魅力，更體會到歷史的厚重。”營員劉以昕說。



隨後，華裔少年們來到了豫園。作為上海“老城廂”，這裡的古典園林景致讓營員張貝妮娜流連忘返。“假山、池水、亭台、樓閣，每一處都透露著中國傳統文化的韵味。”她的話語中充滿了對古典美學的向往和沉醉。



城隍廟的繁華和熱鬧吸引了營員中年齡最小的劉以樂。他對那些琳琅滿目的商品、香氣四溢的小吃表現出很大的興趣。他興奮地品嘗了小籠包、生煎包，仿佛在這裡找到了童年的樂趣和回憶。



上海新天地為華裔少年們展現了上海的時尚風情，營員劉致穎被深深吸引，“新天地融合了傳統與現代、東方與西方，是一個充滿活力和創意的空間。”她特別提到了那些獨特的建築設計和創意小店，展現了對上海多元文化的讚賞和認同。



營員蔡靜涵說，半馬蘇河會客廳給她留下了深刻的印象。這個空間不僅融合了工業與現代元素，更通過墻壁上眾多的照片生動記錄了上海民營經濟的蓬勃發展。她仔細觀看每一張照片，感受這座城市經濟變遷的脈絡，眼神中透露出對這座城市經濟發展成就的欽佩和贊嘆。

