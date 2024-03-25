這個遺址延續近4000年，少有！

（來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據新華社報導，河流孕育生命，也孕育了人類文明。在距今約6200年至2500年的皖南地區，古老的郎川河緩緩流淌。磨盤山先民在這裡依山傍水生活繁衍，除了捕魚，耕種、狩獵、采集樣樣在行，展現出閑適的生產生活圖景。



日前，磨盤山遺址入選2023年度全國十大考古新發現。這個遺址位於安徽省宣城市郎溪縣，發現了馬家浜文化、崧澤文化、良渚文化、錢山漾文化、夏、商和西周—春秋時期的連續文化堆積。遺址延續時間長，譜系完整，是長江下游地區少有的連續時間近4000年的中心性聚落，可為長江下游地區的文化演進提供典型範例。



20世紀70年代，為治理郎川河水患，郎溪縣決定開掘新郎川河，正是這一決定讓磨盤山遺址得以重見天日。數十年間，歷經多次調查，考古專家基本確定這裡為一處總面積約6萬平方米的新石器時代至商周時期的遺址。2015年，南京大學聯合安徽省文物考古研究所正式開啟對遺址的系統性發掘。



首次發掘，考古人員在遺址核心區布下10個探方，發掘出20餘座崧澤文化時期墓葬。“每個人都非常興奮。”磨盤山遺址考古項目負責人、南京大學歷史學院副教授趙東升說，他與這處遺址已相伴近十載。隨後，發掘擴展至約30個探方，馬家浜文化時期墓葬也耀然於世。



更令人欣喜的是，在磨盤山遺址出土的隨葬品中還發現了少見的環太湖流域典型高等級禮器中的一類——崧澤文化大口缸。“這種禮制器物表明了該遺址在整個環太湖文化圈中的重要地位。”趙東升說。



2016年度，考古隊以東西向為主，再次布設探方，考古工作迅速推進。直到良渚時期文化層以及良渚時期、商周時期墓葬的出現，這處近4000年的連續文化堆積終於被揭示。

