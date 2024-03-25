巴拿馬華裔兄弟：留學中國，享受成長

圖為陳偉鵬與陳偉傑在中國，左為陳偉鵬，右為陳偉傑。（來源：中國僑網） 中評社北京3月25日電／據中國僑網報導，2021年，來自巴拿馬的華裔兄弟陳偉鵬與陳偉傑來到中國讀書，他們學習中文、參加文化交流活動，也享受成長。日前，這對華裔兄弟接受小僑採訪，講述他們在中國的生活。



解鎖中文學習新方式



對陳偉鵬與陳偉傑來說，中文學習不是單調乏味的任務，而是一場充滿趣味與驚喜的冒險之旅。



陳偉鵬與陳偉傑的父母是客家人，家庭生活中的客家方言為他們學中文打下了基礎。在巴拿馬中巴文化中心學校的學習經歷讓他們的語言能力得到有效提升。



哥哥陳偉鵬告訴小僑：“每次回家，父母都用最地道的發音和拼音教學。巴拿馬學校的中文課程也讓我深入瞭解漢字。”



學習之外，陳偉鵬通過綜藝節目學習中文。“看綜藝節目《中國新說唱》時，我愛上了中文說唱。高中時，我當著全校的人表演了中文說唱，現場的人很澎湃也很激情，我意識到中文說唱是可以發揚光大的，我要帶領中文說唱環繞全世界。”



感受中華文化魅力



陳偉傑告訴小僑，中國的文化、美食與服飾在巴拿馬非常受歡迎。每年3月30日是巴拿馬華人日，中國的農曆新年也是巴拿馬的全國性節日，中文也受到歡迎。



目前，陳偉傑就讀於北京航空航天大學計算機和經濟學專業，他的生活歷程中，不僅見證了當地人對中文和中國文化的熱愛，還親身感受到了中華文化在巴拿馬的廣泛傳播。“兩國建交後的人文交流更是讓他看到了中文學習的無限可能。”他說。

