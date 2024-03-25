助力備春耕，農村信貸員“送錢”下鄉

3月22日，郵儲銀行黑龍江省分行密山市支行客戶經理殷源（左一）和李爽（中）指導種植大戶梁振軍（右一）如何操作“激活”貸款。（來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據新華社報導，3月下旬的東北冰消雪融，備春耕大幕在廣袤的黑土地上徐徐拉開。22日上午，郵儲銀行黑龍江省分行密山市支行客戶經理殷源和李爽驅車30多公里來到密山市二人班鄉安定村，指導村裡的種植大戶梁振軍如何操作“激活”貸款。當天下午，梁振軍要去附近的農場簽訂租地合同。



“點擊‘確認’後錢即時到賬，用多少辦多少，利息從到賬這天開始計算。可以隨用隨取隨還。”兩位客戶經理詳細地在平板電腦和手機上給梁振軍講解具體操作步驟。此前，梁振軍在郵儲銀行申請並獲得了200萬元的貸款授信額度，比去年增加了150萬元，他創辦的家庭農場今年種植面積增加到6300畝。



郵儲銀行黑龍江省分行三農金融事業部總經理姜濯介紹，近年來，郵儲銀行黑龍江省分行持續實施金融助力現代農業振興行動。備春耕時節，銀行圍繞土地流轉、農資採購、農機迭代等需求加大信貸資金投放，建立服務“綠色通道”，提高辦理效率。本著讓農戶“少跑腿”的目的，銀行工作人員深入鄉鎮村屯，逐戶對接走訪，建立“一戶一檔”助農台賬，為有資金需求的農戶提供上門服務，把一筆筆貸款送到農戶手中。



黑龍江省林甸縣鶴鳴湖鎮勝利村村民袁洪廣計劃增加水稻種植面積，手裡還差一部分資金。袁洪廣試著撥打了郵儲銀行林甸縣支行客戶經理李琳的電話，李琳當天來到村裡核查，僅用3天時間就為袁洪廣辦妥了490萬元貸款。“現在種子、化肥、農機具都準備好了，今年種植面積預計增加到7900畝。”袁洪廣說。



由於去年收穫的部分玉米還沒有賣出去，正在為今年備春耕資金焦慮的黑龍江省蘭西縣臨江鎮民河村村民王立榮在家裡接待了登門服務的郵儲銀行蘭西縣支行的工作人員李榮明。核實了相關情況後，李榮明對王立榮說：“初步確定您的資質符合貸款條件，我現在就給您申請辦理。”



據姜濯介紹，截至3月中旬，郵儲銀行黑龍江省分行本輪累計投放備春耕貸款238.26億元，同比增加一倍以上。“植根於黑龍江這個農業大省，助力糧食穩產增產一直是分行最重要的業務板塊之一。”姜濯說。