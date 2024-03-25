菲律賓非法登上鐵線礁是鐵了心一條路走到黑

（來源：新華社） 中評社北京3月25日電／3月21日，菲律賓34名人員無視中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動。中方海警執法人員依法登礁並查證處置。鐵線礁是南沙群島北部的重要門戶，介於渚碧礁和中業島中間，是往來於南沙群島船舶的必經之路。菲律賓圍繞鐵線礁的非法行動早已有之。2017年8月，菲律賓曾欲在鐵線礁附近設置建築物，遭到中國反對，後來菲律賓總統杜特爾特宣布撤出。



中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，且具有充分的歷史和法理依據。東漢楊孚《異物志》、三國東吳將領康泰所著《扶南傳》、《元史》地理志和《元代疆域圖敘》、明代的《混一疆理歷代國都之圖》等，都提到了中國對南沙群島的發現、命名和海疆管理等。在清代，中國政府將南沙群島標繪在權威性地圖上，對南沙群島行使行政管轄權。1935年，中國政府的水陸地圖審查委員會編印《中國南海各島嶼圖》詳細標明包括南沙群島在內的南海諸島各島礁的具體名稱，將鐵線礁劃歸於中業島礁。1983年，中國地圖首次標注其為鐵線礁。



鐵線礁是距離中國南沙三大基地之一的渚碧礁最近的礁盤。鐵線礁至少應歸類為岩礁，享有12海里領海。近年來，鐵線礁經過珊瑚礁自然生長、海潮風浪等天然力量的作用生成了新的沙洲。該礁周圍沙洲廣泛，海浪的積聚正在逐漸增大其面積，大有成為新陸地的趨勢。



菲律賓在鐵線礁的行動，是其在南海地區攪局的系列行動之一。美國對華戰略的轉變是菲律賓在南海不斷發起挑釁的重要背景。從接觸加遏制的戰略模糊，到遏制為主的戰略清晰，拜登政府將東南亞定位為“印太區域架構的核心”和“地緣政治競爭的中心”，美菲同盟成為拜登政府應對“印太”安全變局的重要支柱。美國推動美菲日、美菲澳等安全機制的互動和嵌套，使南海問題和台海問題聯動的可能性加大。為了維護美菲的非對稱同盟，菲律賓讓渡了一定的戰略自主性來選擇追隨美國的戰略偏好。3月19日，美國國務卿布林肯在訪問菲律賓期間，公開闡述了美菲之間的“共同防禦條約”，讓南海局勢變得更加複雜。這在很大程度上增加菲律賓挑戰中國南海主權的意願與決心。

