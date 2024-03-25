柯文哲批蔣萬安　游淑慧：2028勿藍白合

國民黨召開記者會，左起，詹為元、游淑慧及楊智伃。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月25日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲因台北市政府與台灣智慧光網簽訂的監視器費用相關爭議，近期槓上中國國民黨台北市長蔣萬安，引發未來藍白還要合不合的話題。國民黨台北市議員游淑慧25日直言，2028不太可能藍白合，因柯會選，國民黨也要自提人選。至於2026地方首長選舉，她也認為別仰賴民眾黨柯文哲，不如國民黨把自己做好。



國民黨台北市議員陳重文涉嫌收受台灣智慧光網賄賂，遭到檢調單位搜索，裁定羈押獲准，卻引爆出網速寬頻與費率的相關爭議。柯文哲直批是議會勾結財團，日前更當面嗆蔣萬安為何要多編預算，並說蔣說謊。蔣萬安則反擊，此案是柯文哲任內核定，要柯將說謊2字吞回去。



國民黨今日上午舉行“面對台智光爭議 解決問題 不是推卸責任 少點口水多點市政”記者會，出席的有游淑慧、國民黨台北市議員詹為元、國民黨發言人楊智伃。



記者問，外界認為柯文哲在選舉操作，是否影響未來藍白選舉合作？游淑慧指出，她認為2028不太可能有藍白合作的狀況，柯要選，國民黨也會提名人選。2026縣市首長方面，柯文哲看起來也是打算大規模提名，國民黨的地方首長會將執政做好，爭取選民支持，而不會仰賴民眾黨柯文哲的支持，國民黨做得比民眾黨柯文哲好，選民自然會支持。至於2026議員選舉，不是單一席次選舉，藍白也是各自提人選。



楊智伃說，台北市府與國民黨市議員會面對問題、解決問題，而不會政治口水，關於未來合作與否，國民黨會將自己做好，培育更多優秀的人才，也因此黨內正進行黨務改革、培育未來年輕人，縣市府、議會也會一起努力。



回到記者會主軸，游淑慧痛批，柯文哲一直在誤導說契約是國民黨前台北市長郝龍斌任內簽的。請搞清楚，事實上是柯文哲2021年去核定2200元新台幣3M的費率，且高於市價費率，重點是在費率好嗎？台北市議會的但書也沒強迫柯文哲，甚至還有提出分級分流的撙節預算方案，但柯卻仍堅持全台北市皆用3M200萬畫素的寬頻費率。游轟柯別再扯後腿，過去羞辱郝龍斌創造五大案，現在又羞辱蔣萬安製造第六案。柯文哲8年任內擺爛的大巨蛋，是蔣收拾的，請柯適可而止、夠了。若有2028的雄心壯志，請花多點心力在台灣，放過台北市。



詹為元說，柯文哲號稱智商157，卻在自己臉書又公布“監察院”報告說2M與3M沒差別，真的是邏輯零分、狗屁不通。既然沒差那柯任內幹嘛要用3M？柯2024沒當選，現在是自以為皇帝嗎？還挑戰蔣萬安不用理議會，柯才是跟財團掛勾，蹭聲量、打嘴砲、攻擊蔣，真正去議價的是蔣，柯8年任內卻什麼都沒幹好。



記者問，蔣萬安稍早受訪宣布即刻解除柯文哲任內定的2200元3M費率合約。游淑慧肯定說，蔣萬安廢掉此合約，進行全部價格的重新檢討，這是根本之道，不像柯文哲，藉台北市警局的專案費率保護台智光。