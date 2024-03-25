抓應用塑生態　上海大模型產業提速跑

2024全球開發者先鋒大會在上海開幕。（來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據新華社報導，以大模型為代表的通用人工智能正在持續迭代發展。近日，“2024全球開發者先鋒大會”在上海徐匯召開。記者採訪瞭解到，作為國內人工智能發展高地，上海將支持通用大模型和垂直大模型的研發，推動大模型在金融、教育、醫療等典型領域的垂直應用。



人工智能是上海重點發展的三大先導產業之一。圍繞人工智能發展，上海已形成一批產業創新成果。開幕式上，有多項最新大模型及大模型驅動的智能硬件宣布首發。此外，上海人工智能實驗室等機構開發的“書生·浦語”大模型已經開源發布；上海有24款大模型進行了備案，多款人形機器人也即將發布。



從ChatGPT到Sora，從“文生文”到“文生視頻”，人工智能大模型取得的持續突破激勵著廣大創業者。有數據顯示，目前國內大概有兩百多家做大模型的公司。如何在激烈的競爭中脫穎而出？抓住下游的應用需求是突圍方向之一。



開幕式上，兩個上海市級重大應用場景對外發布，分別是大豫園元宇宙超級場景和助聾門診場景（基於手語大模型的交互式數字人手語翻譯）。這些重大應用場景技術集成度高、行業影響力大，將人工智能、元宇宙、機器人等技術集合在一起，更具牽引效應。



上海市副市長陳傑表示，未來上海將進一步加大開源開發的力度，探索大模型的新型開源和推廣模式，以降低廣大創新創業團隊、中小企業等大模型訓練的門檻，推出更多具有示範性、標誌性的應用場景，來牽引大模型在金融、教育、醫療、製造等典型領域的垂直應用。

