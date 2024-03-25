國防部發言人就菲律賓侵闖仁愛礁答記者問

（來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據新華社報導，國防部新聞發言人吳謙24日就菲律賓侵闖仁愛礁答記者問時指出，如果菲方一再挑戰中方底線，中方將繼續採取堅決果斷措施，堅定維護自身的領土主權和海洋權益。



有記者問，3月23日，在仁愛礁鄰近海域，中國海警艦船對企圖向菲律賓非法“坐灘”軍艦運送物資的菲方船只採取管制驅離等措施。發言人對此有何評論？



吳謙說，3月23日，菲律賓艦船擅闖中國仁愛礁鄰近海域，圖謀向其非法“坐灘”軍艦實施運補。中國海警依法依規對菲方船只實施規制、攔阻、驅離，堅決打掉菲侵權挑釁圖謀。此次事件完全是由菲方挑釁滋事引發的，中方處置合理合法、專業規範。



吳謙指出，需要強調的是，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方的主權和領土完整不容侵犯。中方願與菲方通過對話談判妥善解決爭議，但菲方出爾反爾、背信棄義，妄圖將仁愛礁非法“坐灘”軍艦加固建成永久性設施，中方對此絕不會坐視不管。我們正告菲方，停止發表任何可能導致矛盾激化、局勢升級的言論，停止一切侵權挑釁行徑。如果菲方一再挑戰中方底線，中方將繼續採取堅決果斷措施，堅定維護自身的領土主權和海洋權益。