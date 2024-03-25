去超市買食品，有的生產日期特別難找

（來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據法制日報報導，對於安徽宿州73歲的張大爺來說，去超市購物必須帶的不是購物袋，而是老花鏡。



“很多食物標簽上的字太小了，有些商品就巴掌大小，配料表、廠商、批號等各種信息擠在一起能有好幾百字。配料表我不會看，就想看看什麼時間生產的，保質期多久，結果後面寫著‘見袋身’。”張大爺告訴《法治日報》記者，有好幾次，他都因為看不清標簽上的字跡，向超市工作人員或其他顧客求助，“而且不是大包裝的商品標識文字就大，有些商品雖然體積大，但標識文字可能比小包裝商品還要小”。



“建議進一步規範食品標簽，統一標注方式，讓消費者特別是老年人能夠找得到、看得清。”今年全國兩會期間，有全國人大代表提交了《關於規範食品標簽，統一標注方式的建議》。



生產日期難以辨認



食品外包裝上的標簽是它的“身份證”，它所記載的生產廠家、生產日期、保質期、配料成分等信息，是消費者選擇商品的一個重要依據。相關信息標注得清晰、準確，消費者購買、食用時才能心裡有底。



記者在近日調查時發現，除了字密又小，食品標簽的標注還存在諸多問題。



3月13日，記者來到位於天津市河東區的一家大型連鎖超市，一款牛板筋的包裝上寫著“生產日期：見包裝上標示”，但翻看幾遍後都看不到蹤跡。在超市工作人員的幫助下，記者才看到商品靠近左上角的位置用很小的字印著一行數字，還得找准角度才看得見。

