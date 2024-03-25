淡化海水，如何用得起用得好？

中評社北京3月25日電／擁有150個海水淡化工程，日產能超230萬噸，多項關鍵核心技術實現突破……近年來，我國海水淡化取得長足進步，許多沿海缺水城市實現了“咸水釀甘露”，解了城市發展之渴。



世界水日之際，新華每日電訊記者走訪發現，儘管我國一直推動海水淡化項目，但淡化水在一些地方價格仍然偏高，“輸在了起跑線上”。這成為制約海水淡化水規模化應用的一個重要因素。



海水淡化，咸水釀甘露



渤海灣畔，8條熱法海水淡化生產線，並排矗立於電廠之中。這是全國第一個大規模向市政管網供水的海水淡化項目。



“經國家城市供水水質監測網濱海監測站檢驗，企業生產的淡化水106項指標全部符合甚至優於生活飲用水衛生標準，產生的濃海水引至附近鹽場，綜合利用，實現了零排放。”國投北疆電廠海水淡化項目運行值班員孟凱東說。



國投北疆海水淡化工程產能20萬噸／日，是2005年國家首批循環經濟試點項目，以電廠餘熱為能源，採用低溫多效海水淡化技術提取淡水。2010年10月這一項目接入市政管網，目前為濱海新區居民和附近企業提供淡水。



近年來，我國海水淡化產業進展迅速。自然資源部海洋戰略規劃與經濟司發布《2022年全國海水利用報告》顯示，2022年全國現有海水淡化工程150個，工程規模2357048噸／日，比上一年增加500615噸／日，遼寧、天津、山東等10個沿海省份建有海水淡化項目。

