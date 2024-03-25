中遠海運：整治違規吃喝　推進作風建設

（來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，中遠海運集團紀檢監察組通過大數據監督平台進行線索抓取，對某二級單位相關人員多次拆分發票報銷業務招待費且超標準接待，以及多家三級單位違規購送大閘蟹、海鮮等節禮問題進行了嚴肅查處，有關人員受到相應黨紀政務處分。



中遠海運集團紀檢監察組將整治違規吃喝問題作為強化作風建設的有力抓手，持續深化全鏈條治理，把嚴的基調貫穿查處、問責、整改全過程，縱深推進作風建設，持續加固中央八項規定堤壩。



2023年6月以來，該紀檢監察組在全系統開展違規吃喝專項監督檢查，利用自主研發的紀檢監察數字化監督平台對疑似違規吃喝問題進行預警抓取，協助集團黨組開展違反中央八項規定精神問題立行立改專項治理，一批通過拆分發票、虛開發票、虛構報銷事由等隱形變異違規吃喝問題線索浮出水面。“本級查辦的問題線索，由組長直接抓，2023年查處涉及違規吃喝問題的集團黨組管理幹部19人。”該紀檢監察組工作人員介紹，對下級紀委查辦的問題線索，由集團紀檢監察組提級審核，重點線索掛牌督辦，做到問題不查清不放過，嚴防執紀寬鬆軟。



在查辦違規吃喝問題中，中遠海運集團紀檢監察組堅持“一案雙查”，既查組織者、參與者，也查報銷人、審批人的責任。對雖未參與吃喝，但經辦拆分發票、違規報銷及違規審批等各環節人員，一並查清責任，予以相應處理。“某直屬單位副總經理對分管部門上報的業務招待費，報什麼批什麼，對長期拆分發票報銷業務招待費問題失察失管。”集團紀檢監察組工作人員表示，該名領導幹部被追究相應責任。



中遠海運集團紀檢監察組堅持查改治貫通，深化標本兼治，持續扎牢制度籠子。該紀檢監察組深入剖析查辦違規吃喝案件過程中發現的深層次問題，推動集團修訂完善公務用車、公務招待、商務接待等規定，明確標準，優化環節管控，嚴防超標準接待、公款吃喝等問題發生。同時，梳理總結監督檢查、審查調查工作發現的共性問題，與財務部門交流共享，協助財務部門開展財務專項檢查，精準發現接待費化整為零、轉嫁吃喝費用等問題。針對問題較突出的單位、部門，及時制發紀檢監察建議，責成召開專題民主生活會、組織生活會，紀檢監察組派員參會指導，督促推動相關單位深刻剖析、切實整改。