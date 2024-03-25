安徽：推動省屬企業監察專員辦履職盡責

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京3月25日電／據中央紀委國家監委報導，“去年立案190件，比上年增長304%，共指定或協商管轄55人，比上年增長74%，辦案震懾作用明顯提升。”記者從安徽省紀委監委近日召開的派駐省屬企業監察專員述職會上瞭解到，去年共有11家省屬企業22人投案或主動向組織說明問題。



全面消除“零立案”，立案總數倍增，查辦職務犯罪案件取得重大突破，這是安徽省屬企業紀檢監察工作前所未有的。國有企業具有權力集中、資金密集、資源富集特徵，腐敗問題易發多發。為加強對國有企業的政治監督，深入推進國有企業正風反腐，安徽省紀委監委近兩年來持續加強對派駐省屬企業監察專員辦的領導指導，建立健全統籌調度、分組督辦、重點約談、協同辦案和服務保障等機制，推動16家省屬企業監察專員辦主動履職盡責，縱深推進正風肅紀反腐。省屬企業監察專員辦實現從“有形覆蓋”到“主動作為”轉變，履職盡責成果凸顯。



從“有形”到“有效”，查辦案件多點發力



1月10日，安徽省六安市金安區人民法院一審公開開庭審理安徽國控資本有限公司原黨委委員、副總經理鄭立慧案件，公訴機關指控其涉嫌貪污340萬餘元（其中26萬餘元未遂）、受賄40萬餘元。



去年4月，經安徽國控資本有限公司的上級單位安徽國控集團監察專員辦提請，鄭立慧案由安徽省紀委監委指定六安市紀委監委審查調查。這也是安徽國控集團自2018年成立以來的“留置第一案”。



除安徽國控集團外，去年，安徽省交控集團、安徽叉車集團、安徽海螺集團、安徽省引江濟淮集團和安徽省港航集團等5家省屬企業監察專員辦，均首次提請指定管轄，並派員參與了“室企地”協同查辦職務犯罪案件。

