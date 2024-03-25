黑龍江：加強監督確保春耕備耕有序推進

中評社北京3月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，“鄒大哥，去年您應得的地補和糧補都到手了吧，今年打算種點啥呀？”近日，黑龍江省伊春市南岔縣紀委監委幹部來到晨明村，向群眾瞭解春耕備耕相關情況。



“村裡說會給我們發放大豆種子，還請了技術人員給我們進行種植技術培訓，這兩年大豆的收購價也比較可觀，今年準備多種點大豆。”鄒大哥答道。



春耕備耕是實現糧食穩產保供的重要環節。時下，正是黑龍江省春耕生產的關鍵時節，全省各地按下春耕備耕“加速鍵”，田間地頭已是一派忙碌的景象。



黑龍江省紀檢監察機關聚焦糧食安全這一“國之大者”，立足“監督的再監督”職能定位，緊盯耕地保護、農資供應、惠農政策落實及涉農補貼資金發放等關鍵環節，壓緊壓實相關職能部門責任，確保不誤農時、不誤農事，全力護航春耕備耕。



連日來，省紀委監委相關監督檢查室多次與省紀委監委駐省農業農村廳紀檢監察組、駐省市場監督管理局紀檢監察組開展專題對接，要求派駐機構緊密結合駐在部門的職能職責和行業特點，做好監督工作，督促有關職能部門切實打好春耕備耕監督主動仗。



“我們充分發揮‘駐’的優勢，緊盯主體責任、科技備耕、農機具檢修等重點環節開展監督，督促職能部門履職盡責。”省紀委監委駐省農業農村廳紀檢監察組有關負責同志介紹，已督促駐在部門組建了11個“三農”重點工作指導組，深入各地分片督導推進，確保完成全年糧食生產目標任務。



省紀委監委駐省市場監督管理局紀檢監察組採取嵌入式、下沉式、跟進式監督模式，對駐在部門“農資打假保春耕”專項行動工作進行監督，督促駐在部門持續加大農資監管和執法力度，對農資生產、流通環節全鏈條整治，對線上線下環節全面監管，保障農業生產順利進行。

