緬甸政界：瀾湄合作帶動流域國家共同發展

中評社北京3月25日電／據新華社報導，在瀾滄江－湄公河合作機制啟動八周年和第七個“瀾湄周”舉行之際，緬甸政界人士日前接受新華社記者採訪，稱讚瀾湄合作聚焦推動區域經濟一體化進程，帶動流域國家共同發展。他們認為，中國為瀾湄合作順利推進發揮關鍵作用，期待該合作機制未來繼續為流域國家的和平與發展作出更大貢獻。



緬甸外交部次區域合作處副處長翁瑪凱表示，瀾湄合作機制聚焦推動區域經濟一體化進程，促進了流域國家的相互理解、團結合作和共同發展，對各國摒棄冷戰思維具有重要意義。



緬甸科技部計劃和統計處處長覺德烏強調，中國大力支持瀾湄流域國家基礎設施建設、技術進步和教育發展，對瀾湄合作順利推進起到關鍵作用。瀾湄合作為流域國家人民帶來諸多裨益，助力當地企業發展，提升尖端產品生產力，並創造大量就業機會。



緬甸合作社和農村發展部農村發展司副司長紐紐溫認為，瀾湄合作擴大了流域國家在衛生、防災、環保、文化、旅遊、教育、媒體等諸多領域的交流與協作，帶動流域國家全面發展。



緬甸宗教事務和文化部官員密迪裡昂表示，期待瀾湄合作未來在促進流域國家可持續發展、維護區域穩定與和平、縮小發展差距和提升人民福祉等方面繼續作出重大貢獻。



瀾滄江—湄公河合作是中國和柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南共商共建共享的新型次區域合作機制，2016年正式啟動。中方設立的瀾湄合作專項基金已支持緬甸開展106個項目，數量和資金量均居湄公河國家前列，進展和成果喜人，成為中緬合作亮點。