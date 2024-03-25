國家衛生應急隊伍管理辦法印發

中評社北京3月25日電／據人民日報報導，記者近日獲悉：國家衛生健康委、國家疾控局等三部門近日聯合印發《國家衛生應急隊伍管理辦法》，要求進一步加強和規範國家衛生應急隊伍管理工作，提升突發事件衛生應急能力和處置水平。管理辦法在隊伍管理方面明確，將隊員數量最低要求從30人提升至60人；要求國家衛生應急隊伍接到指令2小時內完成各項準備。



管理辦法具體有四方面特點：完善全國衛生應急隊伍體系，強調各級衛生健康行政部門（中醫藥主管部門、疾控主管部門）都要加強衛生應急隊伍建設；強化實戰化訓練演練，注重提高信息化、智能化水平，著力提升隊伍突發事件應對能力和效率；衛生應急隊伍要加強醫防協同，完善醫防協同機制；完善隊伍管理。



在衛生應急隊伍管理方面，隊伍類別在原有緊急醫學救援類、突發急性傳染病防控類、突發中毒事件處置類、核和輻射突發事件衛生應急類的基礎上增加了重大疫情醫療應急類、中醫應急醫療類，同時對各類隊伍能力最低標準作出規定；新增隊伍參加巡診、向公眾普及緊急醫學救援知識和技能等相關要求；明確隊員執行任務期間保障的相關要求；新增國家衛生應急隊員誓言。



根據管理辦法要求，國家衛生應急隊伍主要由衛生應急管理人員、醫療衛生專業人員、技術保障和後勤保障人員構成。應急管理和醫療衛生專業人員每隊30人以上，設隊長1名，副隊長2—3名，每支隊伍配30人以上的後備人員。



在隊伍功能方面，緊急醫學救援類隊伍每天能開展20台損傷控制手術，每天能接診200名急診和門診患者，開設20張留觀病床，重點加強創傷處理能力，能實現14天自我保障。重大疫情醫療應急類隊伍，每天能完成1000人次以上的實驗室檢測，每天能接診200名門診患者，具備5例以上重症傳染性疾病患者的緊急處置能力，具備隔離轉運能力和流行病學調查能力，能實現10天自我保障。