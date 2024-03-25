各地深化糾治“指尖上的形式主義”

中評社北京3月25日電／據人民日報報導，“出去幹工作，如果不拍照存檔，總覺得這項工作就白做了。”一名鄉鎮幹部向記者反映。



某地駐村幹部王某的微信裡，光工作群就有33個。日常工作中，他常常需要回復各類工作群的消息，還有一半左右的工作群需要上傳各項資料和照片。在一些地方，針對同一項工作任務，基層幹部還需在多種政務應用或者微信群上傳工作留痕照片或完成“打卡簽到”。



針對工作群過多等問題，很多地方採取了整治措施。青海省互助土族自治縣對全縣各單位的微信群、QQ群進行摸底排查，掌握名稱內容、用戶數量、功能定位、適用範圍及頻率，列出清單條目並對排查梳理出的微信群、QQ群逐一研判，重點看是否存在多頭重復、強制使用、濫用排名、過度留痕等問題。



在基層工作近20年，江蘇省無錫市惠山區洛社鎮張鎮橋村黨總支書記、村委會主任黃明烽坦言，以前微信工作群、小程序多，一項工作建一個工作群，群裡“嘀嘀”響，就要及時查看手機並回復“收到”，而且還要發送各類電子材料，占用了很多工作時間。



近年來，無錫市持續推進政務應用、微信群規範清理，已清理面向村、社區或延伸到村級組織的政務應用8個、新媒體公眾號8個、微信小程序44個、網絡工作群組749個。惠山區根據工作實際全面梳理“一事多群”和使用頻率較低的工作群，對排查出的冗餘微信群開展整治。



隨著整治工作的深入開展，無錫的基層幹部花在“盯群”和“爬樓”上的時間減少了，釋放出更多精力改進作風、實幹為民。黃明烽有了更多時間到田間地頭，跟群眾面對面溝通交流，解決實際困難。



同樣感到負擔減輕的，還有湖北省武漢市漢陽區江堤街道公共服務辦主任羅靜。“過去手機裡有30多個工作群，還經常被拉進一些臨時組建的工作群裡。天天盯著手機看，怕漏掉重要信息。”羅靜告訴記者，現在市裡建設了統一的電子公文集約化平台，重要信息和公文都在內部OA系統上傳送；微信和QQ工作群都大幅精減，只保留了幾個必要的。

