銀行聯動多方機構　破解科技金融貸款難題

中評社北京3月25日電／據證券時報報導，在剛剛過去的全國兩會上，“新質生產力”成為一大熱詞，培育新質生產力，支持科技創新將是一項重要命題。



近期，記者走訪蘇州工業園區多家科技企業瞭解到，初創型科技企業前期投入大、成果轉換周期長，急需充足資金支撐企業“心無旁騖”地進行研發創新。在自身戰略布局與政策驅動等內外部因素作用下，銀行機構已為此積極推出相關舉措。不過，可持續、可批量操作的業務創新仍是各家機構不斷探索的關鍵。



“心無旁騖”搞創新



成立3年多，潤芯微科技（江蘇）有限公司躍升為智能終端行業TOP3解決方案提供商。即便如此，該公司董事長劉青仍覺得“左手賺的錢根本不夠右手投”。



劉青之所以發出如此慨嘆，是因為當前公司正在向新能源汽車領域進行戰略轉型，車規級芯片、車輛智能座艙等產品，從研發到量產至少要一至兩年時間，“別看現在只產出了這麼一點點產品，那也是公司實打實掏現金做出來的”。劉青表示，近兩年公司已在新能源汽車領域投入超過1.5億元的研發資金。



記者在調研走訪過程中發現，劉青面臨的困惑，同樣也是大多數科技企業未能避免的。



“目前我們已經有營收，但尚未盈利。”科塞爾醫療科技（蘇州）有限公司（下稱“科塞爾”）首席財務官陸利凡告訴記者，沒有盈利的主要原因在於，科塞爾的研發投入依舊很大——2023年公司營收1.4億元，研發投入就超過了6500萬元，今年的研發投入預算則達到了8000萬元。



陸利凡稱，在醫療器械行業，像科塞爾這樣衹有拿到醫療器械註冊證才有營收來源。相較其他科創企業從0到1、從1到N的發展周期，醫療器械企業的產品從實驗室到最終走向市場，除了研發創新，還可能經歷臨床試驗，“拿到證是一個很漫長的過程”。

