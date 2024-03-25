湖北部署文化遺產保護傳承工作

中評社北京3月25日電／據中國文化報報導，3月23日，湖北省文化遺產保護傳承座談會暨全省第四次全國文物普查領導小組第一次會議召開。湖北省委常委、宣傳部部長琚朝輝出席會議並講話，副省長陳平主持會議。



會議指出，加強文化遺產保護傳承是中國式現代化的題中應有之義，作為文化和文物大省，湖北承擔著更重責任。要深入學習領會習近平文化思想，提升站位格局，貫徹落實黨中央決策部署和湖北省委工作要求，堅決扛起文化遺產保護傳承的政治責任和文化使命。



會議強調，要堅持保護第一不動搖，正確處理保護與利用、保護與發展、保護與開發的關係，牢固樹立保護文物也是政績的科學理念。抓好全省第四次全國文物普查，落實應保盡保要求，切實將符合標準的對象納入保護清單。統籌物質與非物質文化遺產保護傳承，加強系統保護，深化發掘闡釋，做好活化利用，發展文化經濟，加快推進萬里茶道申遺，抓緊構建全省城鄉歷史文化保護傳承體系。壓實工作責任，築牢法治保障，建強工作隊伍，營造社會氛圍，不斷匯聚文化遺產保護傳承工作合力，為奮力推進物質文明與精神文明相協調的中國式現代化湖北實踐提供有力支撐。



會議審議通過《湖北省文化遺產保護傳承工作聯席會議制度》《湖北省第四次全國文物普查實施方案》《湖北省第四次全國文物普查宣傳方案》，並為第三批湖北省文化遺址公園授牌。