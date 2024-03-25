盤活文旅資源　做活山水文章

中評社北京3月25日電／據中國文化報報導，藍天白雲下，馬頭墻高低起伏，散發著濃鬱的古典氣息，一派水韵江南美景。在浙江省寧波市江北區洪塘鞍山村，鄉村露營地、沿河步道、農事體驗、特色咖啡館等農文旅融合新業態遍地開花……自浙江省旅遊業“微改造 精提升”行動啟動以來，江北區因地制宜，結合“近山近水近郊，有城有鄉有田”的區位優勢，對景區村、景區、民宿等涉及旅遊功能的場所或產品進行改造提升，通過深挖文化、盤活資源，推進鄉村旅遊高質量發展。



微改造提升鄉村旅遊體驗感



放風箏、環湖騎行、山中漫步……陽春三月，位於江北區洪塘蓀湖的北山游步道吸引許多市民前來打卡。



北山游步道依山而建，全長約80公里，大部分路線是利用歷史遺留古道修整、改造而成，串起了莊橋、洪塘、慈城範圍內的群山，途經保國寺、慈城古縣城等多個國家4A級旅遊景區。



為營造良好城鄉環境，2023年，江北區文化廣電旅遊局投入486萬元，對遊客最為集中、關注度最高的游步道靈山至蓀湖標準示範段進行“微改造 精提升”，重點對遊客較為關心的路面破損、標識系統不清晰、廁所設施不完善等方面進行維修整治，同時對蓀湖和靈山處兩個主入口進行景觀設置、綠化種植等提升改造。



“江北大道至祥符路口約1公里的鞍保線路段、祥符路口至保國寺路口約2公里路段，全部重新鋪設了瀝青路面，並更換和新增了照明系統，讓市民和遊客經過這些路段時更安全、舒適。”洪塘街道城市建設管理辦公室相關工作人員介紹。



江北區文化廣電旅遊局相關負責人表示，下一步將繼續推進“微改造 精提升”工作，摸排、發現問題並及時處置，進一步提升北山游步道整體環境和體驗感。

