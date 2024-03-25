綠調整逢中必反？詹為元：有利選舉　恐難改

中評社台北3月25日電（記者 張穎齊）民進黨新潮流大將、退輔會副主委李文忠建議，賴清德執政後應適度調整民進黨“逢中必反”基調，以穩定台海情勢。對此，中國國民黨台北市議員詹為元接受中評社訪問表示，逢中必反是民進黨的神主牌，只要民進黨執政任內沒面對到太大的軍事實質威脅，這樣的基調會持續握在手上，因有助對內的政治選舉紅利，所以不會調整。



至於針對兩岸情勢升溫，台灣前“國安會秘書長”丁渝洲建議，台灣應有“終戰指導”，在損失最少、人民傷害最低的情況下，結束戰爭。詹為元則表示，丁是民進黨陳水扁時期的“國安”高層，代表陳水扁有考慮討論過，但蔡英文以及未來的賴清德所任用的“國安會秘書長”呢？應對此公開揭露有沒有，才有助台灣的民心安定。



詹為元，出生於台北市，政治大學東亞研究所碩士，台北市第三選舉區（松山、信義）議員，歷任蔣萬安“國會”辦公室法案助理、江啟臣競選黨主席發言人、丁守中競選台北市長發言人、郝龍斌競選黨主席團隊成員等。長期關注國際、兩岸、政治時事議題。



詹為元說，丁渝洲是陳水扁時代的“國安局長”、“國安會秘書長”，層級很高，是影響台灣“國安”體系的高層，丁提出所謂終戰指導的概念，相信是陳水扁任內的“國安會”有此考慮與討論，會希望戰爭若發生時，要設停損線，不要擴大危害到百姓安全。



記者問，但前參謀總長李喜明則持不同意見，李主張，弱國沒有“終戰指導”，成功抵抗與存活是唯一目標，在敵人未放棄侵略前，討論“終戰指導”易被理解為另一種形式的投降計劃？

