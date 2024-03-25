王鴻薇：馬赴陸傳遞台民意　兩岸和平現曙光

藍委王鴻薇接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月25日電（記者 張嘉文）馬英九將在4月1日至11日再度前往大陸進行訪問，中國國民黨“立委”王鴻薇對此向中評社表示，在民進黨2024當選人賴清德520就職前，兩岸之間的情勢確實升高緊張，變得比較緊繃。如果馬英九赴陸能做出一些緩和兩岸之間緊張情勢的談話或者方向，都是對緩和兩岸緊張有幫助。



王鴻薇強調，在民間來講，大家都不希望兩岸處處劍拔弩張，但民進黨政府顯然正在積極準備全民動員，甚至民進黨女性“立委”范雲也在臉書發文說，自己會提修法放寬兵役規定，更說自己很樂意去當兵，她認為這些都不是民眾樂見，當然就會希望看到馬英九赴陸能帶來兩岸和平的一線曙光。



馬英九基金會執行長蕭旭岑今天上午召開記者會表示，應大陸方面邀請，馬英九將率領“大九學堂”青年學子於4月1日至11日，赴大陸廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。同時也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。



王鴻薇對此接受中評社訪問時表示，在兩岸情勢中，由於賴清德當選，外界都認為他是務實的“台獨”工作者。另外就是金廈海域的爭議，也造成兩岸之間的緊張，尤其大陸海警船頻繁進出金門的禁限制海域，再加上“國防部”也改變了所謂第一擊的定義等等，大家都擔心兩岸會不會擦槍走火的問題。



王鴻薇說，當然賴清德520的就職談話很重要，但如果馬英九此行赴陸有機會和大陸領導人習近平進行第二次的會面，進行一些緩和兩岸緊張情勢的談話，確實是會有幫助的。



王鴻薇也提到，由於賴清德的得票率僅有40%，是少數的民意，所以並不希望對岸只看到40%的抗中保台民意，要看到另外60%其實希望是兩岸和緩、兩岸和平的這些民意，通過馬英九此行傳遞這樣的訊息，希望對降低兩岸緊張情勢有助益。