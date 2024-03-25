傅崐萁火大發飆後　柯建銘突然現身摟肩溝通

綠委柯建銘找藍委傅崐萁到走廊交換意見。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月25日電（記者 鄭羿菲）“立法院”交通委員會25日審議中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等33人連署的“花東快速公路建設特別條例草案”，“交通部”質疑該草案違憲，惹火傅崐萁，痛罵“交通部長”王國材是政治小丑。民進黨團總召柯建銘上午約11點半突現身交通委員會，摟著傅崐萁的肩膀走到走廊“溝通”。



柯建銘與傅崐萁交換意見時，多次提到“提交朝野協商”，傅崐萁雖滿臉笑容地與柯建銘交換意見，但似並未答應。媒體詢問傅崐萁，柯建銘來討論什麼議題？傅笑說，“到現在還不死心”。



“立法院”25日審議中國國民黨“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣、“立委”傅崐萁等33人擬具“花東快速公路建設特別條例草案”案，並邀“交通部長”王國材列席。



“立法院”交通委員會“立委”包括國民黨7席“立委”：陳雪生、林沛祥、邱若華、黃建豪、廖先翔、魯明哲、游顥；民進黨7席“立委”：李昆澤、何欣純、林俊憲、許智傑、陳素月、蔡其昌、徐富癸；民眾黨1席“立委”林國成。



傅崐萁再會議過程中，特別坐在林國成對面，並多次與林國成交換意見，原因在“立法院”交通委員會藍綠委各7席平手的情況下，白營的關鍵一席將能左右議題發展方向。