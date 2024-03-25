麵包店電價日增2元？藍委齊轟鬼話連篇

國民黨黨團召開記者會，左起藍委許宇甄、楊瓊瓔、洪孟楷及李彥秀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月25日電（記者 楊騰凱）台灣4月起電價平均調漲約11%，“經濟部”卻製作宣導圖卡表示，烘焙坊麵包店每月用電在700度以下，等同每日電費增加約新台幣2元。對此，中國國民黨團今召開記者會，直指麵包店每月用電少說2萬度，痛批“經濟部”根本活在平行時空，鬼話連篇，難道“經濟部長”王美花烤麵包都不用電？



國民黨“立法院”黨團今日召開“電價漲幅每日只漲2元？“經濟部”大搞詐騙！民進黨不詐騙不會執政？”記者會，由黨團書記長洪孟楷主持副書記長徐巧芯、許宇甄、張嘉郡、羅智強以及藍委李彥秀、楊瓊瓔岀席。



藍委還拿出超商購買的麵包，上面貼上王美花的照片，諷刺是王美花700度電烘焙坊限定的產品。



洪孟楷表示，民進黨政府漲電價也就罷了，還發圖卡扭曲、美化詐騙全民。“經濟部”發出的圖卡稱，每日只漲2元電價成本的“北部某烘培坊”，每月用電不超過700度，但事實上，只要是有烘培、烤箱等設備烘培坊、麵包店，每月用電至少在2萬度左右，將多繳1萬元以上的電費。



洪孟楷指出，“經濟部”是把人民當小孩在騙？說穿了，就是不願告訴民眾電價調漲後，將會導致下一波萬物齊漲的事實，王美花甚至“警告”業者，不得以漲電價為由而調漲價格，難道成本上升王要業者自己吞下去？



羅智強表示，巧婦難為無米之炊，但是“美花可以無電烘培”，王美花再次創造了台灣政壇奇蹟，也創造了無電烘培

的傳奇。



徐巧芯表示，真不知道“經濟部”到底是從哪個平行時空所想像出來的圖卡說明？完全不知民間疾苦，“經濟部”必須將這張說謊、腦補、平行時空的圖卡下架，不要再欺騙人民。

