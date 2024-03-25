聯合國：以色列封鎖所有援助車隊

中評社香港3月25日電／近東救濟工程處主任菲利普·拉扎里尼在他的社交媒體賬戶上分享了一條帖子，引用了世界糧食計劃署關於加沙北部饑荒警告的聲明。



TRT消息，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）主任菲利普·拉扎里尼宣布，以色列封鎖了所有打算本周運往加沙北部的援助車隊。



近東救濟工程處主任菲利普·拉扎里尼在他的社交媒體賬戶上分享了一條帖子，引用了世界糧食計劃署關於加沙北部饑荒警告的聲明。



拉扎里尼表示，“本周我們所有的食品車隊都被（以色列）阻止進入加沙北部。” 他警告說，“這種人為的饑餓”仍可以通過無障礙通道來預防”。



拉扎里尼提醒說，近東救濟工程處向加沙北部運送援助的最後一天大約是兩個月前，並呼籲：“以色列當局應允許包括通過加沙最大的人道主義援助機構近東救濟工程處向加沙北部大規模提供糧食援助。”



他指出，除非以色列允許提供援助，否則兒童將繼續死於饑渴。



近東救濟工程處在3月10日發表的聲明中表示，以色列已經圍困加沙地帶17年，加沙地帶饑餓無處不在。



聯合國警告稱，加沙地帶自10月7日以來一直遭受以色列的猛烈襲擊，有230萬人面臨饑荒風險。



加沙衛生部最新數據顯示，以色列阻止援助物資進入加沙地帶，造成重大“人道主義災難”，導致加沙地帶有27人因營養不良和幹渴而喪生。



自10月7日以來，以色列對加沙地帶的襲擊造成32226名巴勒斯坦人死亡，其中至少有14280名兒童和9340名婦女，74518人受傷。