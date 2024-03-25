作家出書為陳明通平反　指林智堅案學倫獵巫

2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末》新書發表會，左起張宏林、洪浩唐、陳明通、周繼祥。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月25日電（記者 黃筱筠）民進黨新竹市前市長林智堅論文抄襲案，中華大學與台灣大學循相關程序接連撤銷其碩士學位，嚴重影響2022年民進黨九合一大選選情。近日作家洪浩唐訪問其指導教授、台“國安局”前局長陳明通，撰文出書談林智堅學倫案始末，書中提及論文淪為政治鬥爭工具、提款機，一起抄襲事件讓執政黨幾乎輸掉整場大選，甚至大陸也與台灣名嘴呼應加入戰局、下指導棋。



《2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末》今天在市長官邸舉行新書發表會，久未公開現身發言的陳明通親自出席說明，此書作者為洪浩唐。



新書內容指出，指控林抄襲的碩士生余正煌，其論文中與林智堅相似度最高的“研究設計”，幾乎都是來自林的研究計劃初稿，余正煌“參考”林智堅，結果林智堅好心沒好報。



該書還比喻，余正煌向林智堅“借醬油”，滷自己的豬腳，滷完後林智堅卻說豬腳是他的，因此控告他抄襲其論文。但陳明通氣憤難平道，實際的狀況是醬油、豬腳都是林智堅的，整道菜最關鍵的部分是陳明通滷的，余正煌只是拿去“配”他的飯而已，“余怎可說滷好的整碗豬腳是他的，是他做的！”



另外，陳明通的新書有大篇幅在描述論文門的政治效應，直言在野黨把事件視為“提款機”，論文門並非單純的學倫事件，而是一場政治鬥爭。“2022的學倫獵巫事件簿”寫到：“論文淪為CP值最高的政治鬥爭工具”，書中提及國民黨曾在2022年召開記者會說明論文抄襲問題，當時參加“立委”補選的時任台北市議員王鴻薇也曾表示，如果進入“國會”一定讓陳明通下台，隔年陳明通請辭獲准、王鴻薇也當選。



書中描述“國民黨在論文門挖到鑽石礦”，一件論文抄襲事件摧毀一個政治人物、拉下“國安局長”，甚至外溢到讓執政黨幾乎輸掉整場九合一大選。回顧整起事件，陳明通在書中表示“哭笑不得”。