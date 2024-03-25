黃珊珊主張訂經濟安全法　龔明鑫沒給承諾

民眾黨委員黃珊珊質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月25日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨“立委”黃珊珊25日上午在經濟委員會上質詢台“國發會主委”龔明鑫時指出，“國發會”應該是一個全面性的規劃者，不僅僅是“行政院”下的一個協調單位。她認為，面對當前的國際局勢，包括美中對抗、貿易壁壘、俄烏戰爭、能源短缺、通膨以及減碳的壓力，台灣需要有一個明確的經濟安全法規來應對這些挑戰。



“立法院”經濟委員會25日審查2024年度“中央政府”總預算案附屬單位預算非營業部分關於“行政院”主管：“行政院”國家發展基金、離島建設基金、花東地區永續發展基金及促進轉型正義基金。“國發會主委”龔明鑫出席並接受詢答。



面對黃珊珊提出台灣面對的問題，並希望能設立經濟安全保障的基本法。龔明鑫回應說，經濟安全是至關重要的，並提到自2016年以來，“國發會”已經在努力減少對單一市場的依賴。他強調，將台灣嵌入國際供應鏈中，使其成為不可或缺的一部分，是提高“國家安全”的關鍵。



針對龔明鑫提出的半導體矽盾的概念，黃珊珊進一步追問，指出台積電在台灣的快速發展，台灣是否有足夠的基礎設施，包含水電交通等來配合。她提到，民眾黨在2024大選時提出的經濟安全保障法，旨在確保國家重要物資、基礎建設和核心技術的安全。她強調，這樣的法律應該成為“國家經濟安全”保障的最上位規範。



龔明鑫回應說，“國發會”已有針對各個問題提個別方案，並正在進行長期規劃，包括2030年和2050年的相關事項。是否需要制定經濟安全保障法，是可以討論的問題。



面對龔明鑫打太極似的回應，黃珊珊仍沒放棄，她強調，經濟安全保障法不僅是一個基本要求，更是“國家”未來長期建設的基石。她呼籲“國發會”將這視為首要任務，並將其納入法律之中，以避免未來政策的短視和臨時抱佛腳的情況發生。