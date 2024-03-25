日相岸田就收回扣問題否定自身應被處分

中評社香港3月25日電／共同社報導，日本首相岸田文雄25日在參院預算委員會會議上，圍繞自民黨派系政治集資宴會收回扣問題，關於對自身的處分表達了否定見解。他主張岸田派不存在資金返還給議員方面的情況，答辯稱“情況完全不同，也將結合這一點作出判斷”。他考慮到安倍派幹部等，表示：“計劃本週進一步實施問詢調查。將在儘可能弄清實際情況後，就政治責任和道義責任確定方針。”



岸田表示在進一步的問詢調查中，“考慮我自己也進行問詢”。他稱對象正在協調，將縮減人數，關於調查結果“將在適當的時機透露內容”。關於曾擔任安倍派前身派系會長的前首相森喜朗是否將成為問詢調查的對象，岸田避免談及。當被問到處分的方式時，岸田解釋稱“在把握事實以及是否努力履行說明責任的基礎上，也會考慮在黨內的職務”。



關於自民黨幹事長茂木敏充的資金管理團體向用途公開標準寬鬆的後援會組織匯入高額資金一事，岸田表示：“做法是遵循法律，斷言隱瞞用途是有些粗暴的說法。若被指出有問題，當事人進行細緻說明很重要。”



立憲民主黨議員牧山弘惠指出，14年間茂木匯入的資金超過4億日元（約合人民幣1900萬元），支出的約94%用途不明，批評稱“不是違法，也屬於鑽法律空子的行為”。



關於以安全保障上的重要設施周邊和國境離島為對象的《土地利用規製法》，岸田表示“將在關注執法情況和安全保障相關國內外局勢的基礎上，探討進一步作出應對”。