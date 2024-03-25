指定高雄市長接班人？陳其邁：尊重黨內初選

高雄市長陳其邁代表市府受贈復康巴士。（照:高雄市政府提供） 中評社高雄3月25日電／民進黨2026高雄市長選舉戰鼓響起，繼現任綠委林岱樺後，綠委委許智傑昨晚也鬆口“不排除往那個方向努力”，陳水扁則看好現年31歲的綠委黃捷。民進黨高雄市長陳其邁今天表示，許智傑、黃捷及國民黨柯志恩等人選都很好、很怒努力；他不可能指定接班人，會尊重黨內初選機制。



高雄市是民進黨優勢區，只要能獲得黨提名當選機會就很大，8席綠委之中，不少人都對2026市長選舉蠢蠢欲動。



民進黨“立委”許智傑昨晚出席一場餐敘時，被拱參選下屆高雄市長，他鬆口笑說“不排除往那個方向去努力”。許智傑今回應，“我想我還沒決定”，昨天是雄中家長會，有很多雄中家長及雄中的學長、學弟的好意，希望自己可以表態參選，但目前還沒有決定，應該是選前1年到1年半，再評估民意、再做最後的決定會比較恰當。



陳其邁今天上午出席大大數位基金會“捐血家年華”活動，會前聯訪時有媒體問“許智傑考慮參選高雄市長”，陳其邁說，離選舉還有快3年時間，“不要一個人出來選就要問我”，全高雄市就衹有他不能選。



陳其邁說，相信每個人都很優秀，“以後不要一個人說考慮，我就要講1次，那大家都考慮，270萬人都考慮，我要講270萬次”，但鼓勵大家，要選的都為市政服務，為高雄市努力，我們都歡迎、都支持。



至於是否會指定接班人？陳其邁強調，“不會啦，這什麼時代，這個不可能的事情”，黨內有黨內的民主機制，尊重初選；“國民黨也不知道人選到底是誰，現在好像已經定了嗎？也是不知道”。



日前綠委黃捷被陳水扁點名是未來高雄市長，陳其邁說，“很鼓勵大家有志參選市長，為高雄市服務，我們都鼓勵”。針對許智傑、黃捷、國民黨“立委”柯志恩3人的看法？陳其邁直說“都很好、都很好、都很努力”。