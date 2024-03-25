日媒：特斯拉生存之路在中國

中評社香港3月25日電／日本經濟新聞美洲總局記者堀田隆文撰文稱，在美國股市表現出強勁勢頭的同時，純電動汽車（EV）製造商特斯拉出現了下跌。3月20日美國政府下調了EV銷售的長期目標，這成為負面材料。



2023年上漲的特斯拉股票在進入2024年後逐漸下跌，比2023年年底下跌了大約30%。在人工智慧（AI）熱潮中，其他大型高科技股在上漲，而特斯拉被落在了後面。



投資者對特斯拉的期望值下降，證券公司等也下調了目標股價和投資判斷。富國銀行在3月中旬將特斯拉描述為“沒有增長的增長企業”。



特斯拉麵臨的問題正在湧現。在EV減速的情況下，從2023年開始的降價擴銷效果正在減弱，對收益產生了負面影響。即使是一直高度評價特斯拉戰略的摩根士丹利的分析師也變得尖酸刻薄，稱其“產品線在主要製造商中是最舊的”。



在馬斯克定位為增長源的自動駕駛領域，美中兩國共計超過360萬輛的駕駛輔助系統發生了召回（回收和免費修理），損失了信任。1月底，馬斯克的高額報酬被美國法院判定為無效。特斯拉董事會的功能不全正在被指出。



特斯拉股價再次上漲的出路在哪？能夠提供少數積極因素的可能就是中國。



一是從中國基地出口。特斯拉上海工廠的生產能力達到了每年95萬輛的規模。這大大超過了美國加利福尼亞州的主力工廠（65萬輛）和德克薩斯州的工廠（37萬輛）的規模。上海工廠負責向泰國等新興市場出口。



儘管歐美的EV市場減速感增強，但中國的EV市場預計仍將繼續擴大。中國正致力於以內需為引擎擴大出口。如果能夠順應這一政策，就有可能在開發中的新興市場打開一條路。



另一個是在中國建立的供應鏈。特斯拉在擴大上海工廠的同時，迅速建立了零部件的本地採購體系。“本地採購率已經達到95%以上”（特斯拉高管）。供應鏈已經像本地製造商一樣紮根。中國企業的優勢在於低成本，而使這成為可能的就是本地供應鏈。



特斯拉現在正試圖將這一點“轉移”到定位為低價次世代車生產基地的墨西哥工廠。中國零部件製造商紛紛進入該工廠的建設預定地的周邊。



目標是同在北美圈的美國出口。特朗普前總統在3月表示要“徵收100%的關稅”，墨西哥製造的中國車可能會成為政治問題，但特斯拉本身仍然是美國資本。有可能在北美提供與中國同樣的低成本車。



馬斯克一直警惕中國企業是“最大的競爭對手”。但現在，競爭對手國家培養的EV業務的實力正成為特斯拉的依靠。