美政府計劃加強駐日美軍司令部功能

中評社香港3月25日電／共同社報導，多名日美關係消息人士24日透露，美國政府基本決定加強駐日美軍司令部（東京橫田基地）的功能。著眼於中國及朝鮮，美方認為有必要提升自衛隊與美軍的相互運用性。4月10日在美國華盛頓舉行的日本首相岸田文雄與美國總統拜登的首腦會談上，擬商定修改指揮統制，並寫入共同文件。



美方力爭與2024年度末啟動的日本“統合作戰司令部”順暢合作。“統合作戰司令部”是統一指揮陸海空自衛隊的常設組織。隨著日本擁有反擊能力（對敵基地攻擊能力），日美也爭取提升聯合應對能力。朝著年內召開外交和防務閣僚出席的“日美安全保障磋商委員會”（2+2）會議，雙方將磋商細節。



目前，負責日本事務的美國印度太平洋司令部設於夏威夷，由於時差和距離，日美間溝通耗時較長成為難題。另一方面也有意見指出，若強化駐日美軍司令部功能，那麼將很難與印太司令部的管轄和權限切分開來。



關於修改指揮統制，目前探討的內容包括增加司令部人員數量、制定日美聯合演習計劃以及加強信息共享相關權限等。



美國常務副國務卿坎貝爾21日在訪問地東京接受採訪時，積極評價了常設“統合作戰司令部”等日本推進加強防衛力的舉措。坎貝爾稱：“支持日本的努力，（美方）將採取同等措施。”關於修改指揮統制，他表示“期待兩國首腦發佈消息”。