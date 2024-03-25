國家醫保局有關負責人就居民醫保答記者問

中評社北京3月25日電／據新華社報導，近期，全國大部分地區已經完成城鄉居民醫保費用集中徵繳工作，參保群眾已經享受到了醫療保障服務。全國基本醫保參保情況如何？居民醫保繳費標準是否合理？未生病的居民參加基本醫保是否“吃虧了”？國家醫保局有關司負責人就社會關心的問題接受了記者的採訪。



問：有人稱，我國城鄉居民醫保參保人數近年來持續下降。還有人稱，部分地區農村出現醫保“退保潮”。請問相關說法是否屬實？



答：這種說法不準確。我國基本醫保參保覆蓋面穩定在95%以上，參保質量持續提升。



從宏觀上看，居民醫保參保人數保持穩定。相關數據近年來有輕微波動，主要是兩方面原因造成的。一是參保數據治理。自2022年起，醫保部門以全國統一醫保信息平台上線為契機，連續兩年清理居民醫保跨省和省內重復參保數據共5600萬。這是居民醫保參保數據出現波動的最主要原因。二是參保結構優化。由於大學生畢業就業等新增就業因素，部分原來參加居民醫保的群眾轉為參加職工醫保，2020年至2023年，每年都有500萬至800萬參保人由參加居民醫保轉為參加職工醫保，造成了居民醫保人數和職工醫保人數此消彼長。



從微觀上看，國家醫保局近期派出專人，赴內蒙古、黑龍江、河南、湖北、湖南、四川、甘肅等8個省份中工作基礎相對較弱的8個村開展參保工作蹲點調研。調研顯示，這8個村中，有5個村2023年參加居民醫保人數比2022年增加，有3個村參保人數略有減少，8個村整體參保人數比2022年淨增長151人。以網傳“多人退保”的湖北省麻城市某村為例，實地調研發現，2023年該村97.4%的居民均參加醫保，實際新增參保30人，因特殊原因未參保的僅是個例。許多村民表示，幸好有了醫保，切實解決了他們看病就醫的後顧之憂。



但也要看到，隨著我國人口老齡化、少子化的持續發展，特別是隨著我國人口總量的下降，未來居民醫保參保人數可能也會平穩中略有下降，甚至總參保人數也有可能縮小。



問：2023年我國城鄉居民醫保個人繳費標準為380元。有人認為費用標準偏高，漲速偏快。該如何看待這個觀點？

