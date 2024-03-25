首家新設外資獨資券商正式展業

中評社北京3月25日電／據證券日報報導，隨著我國資本市場對外開放程度不斷深化，外資機構積極來華展業、投資。今年以來，多家外資機構在資本市場的布局迎來新進展。3月22日，首家獲准新設的外資獨資券商渣打證券（中國）有限公司（以下簡稱“渣打證券”）宣布正式展業。“跌宕起伏的世界環境中，我們長期看好中國經濟前景，信心從未動搖。”渣打證券在正式開業之際表示。



中國市場具備較強吸引力



去年1月19日，經證監會批准設立，渣打證券成為首家獲准新設的外資獨資券商，業務範圍為證券經紀、自營、承銷、資產管理（限於從事資產證券化業務）。從股東背景來看，渣打證券的全資股東為渣打銀行（香港）有限公司，是Standard Chartered PLC（渣打集團）的全資子公司。同年12月11日，渣打證券宣布獲得證監會頒發的《經營證券期貨業務許可證》。



渣打證券的正式展業是外資券商積極來華投資、展業的一個縮影。近期還有多家外資機構積極申請合格境外投資者資格。



3月21日，證監會官網信息顯示，長春證券（註冊於香港）的合格境外投資者資格許可申請已受理。今年以來，已有6家外資機構獲批合格境外投資者資格，分別是凱德商用產業有限公司、一翎資本私人有限公司、國家共同基金管理有限公司、英國養老保障基金委員會、金鷹研究資本（以色列）有限公司、傑拉德金屬（瑞士）有限公司。此外，包括長春證券在內的8家外資機構正在排隊申請中。



中國人民大學中國資本市場研究院聯席院長趙錫軍在接受記者採訪時表示：“外資機構積極來華投資、展業，反映中國市場具備較強的吸引力和廣闊前景。多家外資機構積極申請合格境外投資者資格，說明境內市場的一些資產具備投資潛力。”

