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兩部門預撥4000萬元支持川滇救災工作
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2024-03-25 17:15:14
中評社北京3月25日電／據新華社報導，記者24日從應急管理部獲悉，財政部、應急管理部近日預撥4000萬元中央自然災害救災資金，支持地方做好救災工作。其中，預撥四川省2000萬元，支持做好森林火災救災工作；預撥雲南省2000萬元，支持做好抗旱救災工作，重點用於解決城鄉居民用水困難，購買、租賃應急儲水、淨水、供水設備，組織人員保障城鄉居民生活用水等。
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