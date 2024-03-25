​美育大學堂　全民“藝”起來

中評社北京3月25日電／據中國文化報報導，悠揚笛聲、激情舞蹈、歡樂合唱、健康養生……近日，江蘇蘇州美育大學堂項目蘇州市文化館“品蘇夜課堂”春季班開班，為市民打造了下班後的文化休閑樂園。同時，圍繞周末等閑暇時段，“江南藝周末”首批美育課程在蘇州市各美育教學點開課，受到廣大市民歡迎。



由蘇州市文化廣電和旅遊局推出的蘇州美育大學堂，採用“文博圖美場館自辦＋社會參與”的方式，在全市聯動推出“品蘇夜課堂”“江南藝周末”以及非遺公開課、展覽現場課等系列品牌課程，以“閑暇美育”公共文化服務新方式，讓全民“藝”起來，進一步豐富了文化服務供給。



蘇州市文化館相關負責人介紹，“品蘇夜課堂”是專門面向“上班族”打造的美育夜校，課程設計方面綜合考慮到市民的不同文化需求和季節特點，推出了傳統文化類、舞蹈類、樂器類等特色藝術課，每門課程20多個課時，為學員提供了從興趣到熱愛，再到掌握一門藝術技能的漸進式培訓。



“江南藝周末”則是以社會力量打造為主。蘇州市文化廣電和旅遊局通過“文化場館開放場地資源引進社會師資”“社會自辦配套推廣”等方式，引導藝術培訓機構、工作室、藝術達人等社會力量參與，採用公益免費、普惠性收費相結合的方式，推出美妝類、攝影類、書畫類、手作類、生活類等多元化、個性化的周末課程，讓更多人能在周末時段學有所得、學有所樂。



蘇州美育大學堂豐富多彩的課程吸引了大量市民。每期課程報名名額一放出，常常“秒沒”。



“搶到報名名額的那一刻非常激動！”一位學員表示，相較於在家自學，美育課堂的學習氛圍更好，不僅能學到專業技能，還能認識很多志同道合的朋友。



蘇州城市學院化妝造型與形象設計客座教師高小幸是美妝課程的老師。“學員積極性很高，學習也很認真。”她說，她曾想開展一些公益性美妝普及課，但受限於場地、學員等因素一直沒能實現，如今蘇州美育大學堂搭建了很好的平台，“希望有更多人參與到公益課程中來，共享美好文藝生活。”

