昔日小漁村　今朝好風光

中評社北京3月25日電／據中國文化報報導，“本地漁民新曬的蝦幹，非常新鮮，是搶手貨。”周末，廣西北海市僑港風情街裡，導購王曉麗正忙碌著向遊客介紹店裡的特產。她告訴記者，遊客喜歡這裡的“土海貨”，周邊漁民也因此吃上了旅遊飯，走上了致富路。



僑港鎮位於廣西北海市銀海區的南邊嶺海灣。1979年，經國務院僑務辦公室和廣西壯族自治區政府批准，僑港鎮正式設立。當時，僑港鎮集中安置越南回來的歸難僑7700多人，是全國唯一的安置越南歸難僑建制鎮。



僑港建立之初正逢改革開放的大好時機，僑港由此踏上穩定發展的快車道。40多年來，從越南歸國並扎根在僑港的華僑開枝散葉，人口增長迅速。曾經的難民安置點如今成了旅遊旺地，從傳統漁業到第三產業，多元發展，遍地開花，歸僑僑眷安居樂業。



僑港風情街是北海一條特色小吃街，常年游人如織。小吃街以北海、越南風味的特色小吃為主，花樣繁多，品牌林立。每當夜幕降臨，從市區及外地過來的人們便源源不斷地湧進僑港，品嘗當地特色的海鮮。



在僑港風情街一家煲仔粉鋪裡，老板吳玉明正在有條不紊地給顧客煮海鮮粉。大火將水煮沸，加入煲仔粉條和各種食材，不一會，一碗湯鮮、粉滑的海鮮粉就上桌了。“這幾年僑港的旅遊業發展很快，國內外遊客越來越多，生意越來越紅火。”吳玉明開心地說，他是一名越南歸僑，店面剛開業時衹有5平方米，如今已經拓展到了100多平方米。



在與僑港風情街臨近的電建村，海洋元素、民俗風情、中國夢等主題的特色墻繪為這個小漁村添上了靚麗色彩。一家家風格各異的高品質民宿，吸引各地遊客前來“打卡”。“這裡將藝術元素與當地文化融合得非常好，店主還專門找了專業攝影師來幫我們拍照。”山東遊客韋慧說。

