習馬二會？藍委黃健豪挺馬以對話取代對抗

藍委黃健豪受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月25日電（記者 楊騰凱）馬英九4月1日將率團二度訪問大陸，行程包括北京，外界好奇會不會舉行“習馬二會”？對此，中國國民黨“立委”黃健豪表示，如果有此安排，必須依照台方規定提前申報。黃建豪也強調，現在兩岸緊張，馬訪陸可望達成兩岸和平、保持溝通的效果，以對話取代對抗。



馬英九基金會今天上午宣布，馬英九將率領“大九學堂”青年學子，於4月1日至11日赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。這是繼去年3月馬英九率大九學堂學子訪問大陸後，馬第二度訪陸。隨行成員包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、政治大學榮譽教授邱坤玄等。



怎麼看馬英九再次訪問大陸？



黃健豪表示，現在兩岸緊張，我們期待兩岸對話取代對抗，對馬英九訪陸樂觀其成，也希望兩岸和平、保持溝通，馬英九此行對這些事情應該有正面幫助。



是不是有可能有“習馬二會”？



黃健豪表示，目前還沒聽到相關消息，就他研判應該也不會有這樣的安排，因為對岸應該會強調對等的問題，而對方是現任的國家主席，馬英九則是前“總統”的身份，包括出訪、祭祖等活動，應該都是以馬英九基金會董事長的身份，所以應該不會有“馬習二會”。



黃健豪表示，就算有“馬習二會”，也應該按照台灣這邊“國安”相關規定提前申報、申請，所以應該不會有這樣的事。



會不會擔心民進黨抹紅？



黃健豪表示，馬英九訪陸這件事情一定會被抹紅，見任何人也一定會被扭曲相關言論，所以我們呼籲民進黨不要再抹紅，也相信馬英九只要維持以台灣為主、對人民有利的基調，民進黨要抹紅會有一定的困難。