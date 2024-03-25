小企鵝大IP　冰雪旅遊創新意

中評社北京3月25日電／據中國文化報報導，淘淘，我是小砂糖橘；淘淘，我是小折耳根；淘淘，我是悟空……當極地公園的“淘學企鵝”開始巡游，現場就會響起眾人喊淘淘的聲音……“淘學企鵝”已成為哈爾濱的知名IP。



2017年，一只身背橙白相間小書包、逗萌可愛、走路左搖右擺的“淘學企鵝”迅速走紅。2023年7月，擁有王企鵝、巴布亞企鵝、帽帶企鵝、阿德利企鵝4種珍稀南極企鵝的全國首家極地海洋研學教育基地——極地公園淘學企鵝館開門納客。2023年12月，“淘學企鵝”冰雪大巡游首場在極地公園舉辦，背著書包的“淘學企鵝”剛一亮相就引發圍觀。小朋友們一邊咯咯笑，一邊搖搖擺擺地學著企鵝走路。據工作人員介紹，很多遊客專程來到哈爾濱，就是為了一睹“淘學企鵝”的風采。



在2023—2024冰雪季期間，黑龍江省哈爾濱極地公園以“冰天雪地大美龍江、淘學企鵝溫暖極地”為主題，連續舉辦80場“淘學企鵝”冰雪大巡游，曝光量突破100億次。哈爾濱市文化廣電和旅遊局局長王洪新表示，極地公園的企鵝已成為哈爾濱冰雪旅遊的一張亮麗名片，帶來了“流量”和“留量”。



3月21日，記者來到極地公園全新打造的南極企鵝島，成群結隊的企鵝有的閉目養神，好似沉思；有的盯著遊客，仿佛要交流；有的不停戲水，演繹“速度與激情”。遊客們隔著玻璃與企鵝合影、錄制視頻，被俏皮活潑的企鵝所吸引。



據介紹，極地公園獨創的“水晶大碗”貫穿淘學企鵝館3層，遊客可以從水下、陸地、高空3個角度觀察企鵝，吸引大量親子家庭前來研學旅行。



哈爾濱極地公園董事長田力介紹：“不是每個人都有機會去南極看企鵝，所以我們讓南極企鵝從極地公園里走出來，到冰天雪地巡游，以此吸引全國各地遊客來到哈爾濱，賞冰樂雪看企鵝。”

