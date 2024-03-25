以定瓷產業高質量發展助力鄉村振興

中評社北京3月25日電／據中國文化報報導，“今年政府工作報告專門提到大力發展文化產業，推進非物質文化遺產保護傳承，對定瓷從業者來說，產業發展前景非常廣闊。”全國兩會閉幕後，全國人大代表、河北省曲陽陳氏定窑瓷業有限公司高級技師龐永輝回到曲陽縣，召集企業職工分享見聞，讓全國兩會精神在基層一線落地生根。“有哪些利好咱們發展的政策？”“咱們企業有哪些新計劃和方向？”龐永輝結合參會經歷、自身感受，一一解答員工提出的問題。



定瓷是曲陽縣“三大文化瑰寶”之一。龐永輝表示，給大夥兒帶來致富信心的同時，如何帶領群眾繼續傳承定瓷文化、壯大定瓷產業，是當下比較緊迫的問題。“作為國家級非遺，定瓷燒制技藝最積極有效的保護和傳承方法就是持續創新。”龐永輝說，定瓷發展將更多關注技術突破、設備更新、設計創新、高端人才隊伍階梯化建設等，企業不斷引進青年人才、做足市場調研，在傳承中豐富產品，契合時代審美，讓非遺產品走進大眾生活。



多年來，龐永輝在守正中創新，不僅形成了一整套當代定窑拉坯規範，還發明了中空拉坯及雙層拉坯技藝，在業界引起轟動。如何把這些技藝傳承下去，助力定瓷產業發展？據瞭解，在依托企業培養定瓷傳承人的同時，龐永輝還創辦了曲陽定瓷職業培訓學校，面向社會免費教授定瓷製作相關技藝，吸引越來越多的群眾加入定瓷製作行業。目前，當地定瓷企業200餘家，吸納周邊群眾超5000人，年產值2億元，定瓷產業已成為當地鄉村振興的重要抓手。



龐永輝在記事本上密密麻麻地記錄著最近的所思所想：密切與清華美院等高校的合作關係，深入開展校企合作，把傳統文化融入教學中，將當代時尚設計理念引入工藝生產；聚焦瓷器市場，深入調研，融入經典文化元素，打造國貨潮品，讓非遺好物走進大眾；增加科研投入，深入推進3D建模、3D激光雕刻等技術，扶持技術工人；在清潔、抑菌等功能上和定瓷文創上還須持續發力……



連日來，龐永輝奔走在當地企業、鄉村等地，搭建起人大代表與群眾的“連心橋”，宣講兩會精神，傾聽群眾聲音。為推動定瓷產業帶動經濟發展，3月16日，龐永輝來到曲陽縣靈山鎮，和定瓷從業者交流。“通過談論，我們深入瞭解了新質生產力的內涵，並進一步明確實現定瓷文化市場化與經濟化的路徑，對定瓷文化的傳承、定瓷產業的發展充滿信心。”崗瓷定韵河北文化發展有限公司負責人張玉傑表示，企業將在創意研發上下功夫，拓展定瓷使用場景，增加產品附加值，帶動更多群眾致富。

