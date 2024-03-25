​深耕紅色文化　賦能海島振興

中評社北京3月25日電／據中國文化報報導，憑海臨風，花開百島。仲春時節，在洞頭先鋒女子民兵連紀念館內，全國人大代表、浙江省溫州市洞頭先鋒女子民兵連連長陳盈盈結合履職感受，深入基層宣講傳達全國兩會精神，為役前新兵及新入隊女民兵帶去黨和國家惠民利民的好政策、好聲音。



60多年前，洞頭一群漁家姑娘扛起鋼槍，投身海防、守衛海島，成立“洞頭北沙鄉女子民兵排”。後因擴編，該隊伍被授予“洞頭先鋒女子民兵連”稱號，並沿用至今。1975年，以上述女民兵為原型的電影《海霞》上映，轟動一時，從此“海霞”成了她們的代名詞。多年來，一代代“海霞”不愛紅裝愛武裝、不戀都市戀海島、不求過關求過硬、不顧小家顧大家，形成了“愛島尚武，勵志奉獻”的“海霞精神”。



陳盈盈來自軍人家庭，父親、外公都曾從軍，奶奶也曾是女子民兵連的文藝宣傳員。從懂事起，她就聽奶奶講“海霞”的故事。只要守得住初心，擁有過硬本領和精神動力，勇於奉獻，無論男女老少都可以被稱為“海霞”。“洞頭是‘海霞’的故鄉。如今，‘愛島尚武，勵志奉獻’的‘海霞精神’已成為洞頭的精神財富。在強大精神力量推動下，昔日荒涼的海島漁村蝶變為美麗的‘海上花園’。”陳盈盈表示。



如今，洞頭完成陸島相連、撤縣設區，擁有全國紅色旅遊經典景區、國家級海洋經濟發展示範區等閃亮名片。洞頭先鋒女子民兵連黨支部與北嶴街道海霞村黨支部結對共建，合力打造旅遊興村工程；共同挖掘紅色故事，建設紅色教育景觀帶，推出“海霞初心小道”“軍民聯防之路”等特色線路，將海霞軍事主題公園、軍民友誼池、洞頭先鋒女子民兵連紀念館串點成線，講述女民兵扎根海島、保家衛國的故事；融合海霞培訓中心教育研學產業、軍事主題體驗項目、海霞青年營石厝文旅項目、海霞村共富產業，形成“一館、一中心、一營、一路、一園”格局。目前，島上80%的村莊已建成“花園村莊”，形成10餘條鄉村振興示範帶，精品示範村連點成線、輻射全區，推動海島經濟提質升級。



近年來，陳盈盈一直關注基層治理等領域。為了更好地服務群眾，她帶領女子民兵成立“海霞志願服務隊”，積極參與化解糾紛等工作。陳盈盈說：“我們的志願服務隊被評為全國優秀巾幗志願服務隊，我們還籌資60萬元成立‘海霞扶貧幫困基金’，幫助困難群眾解決生活急需。對於長期出海漁民和孤島居民，我們開展‘海上供電營業廳’流動服務，還為留守兒童建設‘洞電·陽光小屋’，此外還通過網絡直播、雲宣講、雲課堂、雲旅遊等方式，大力宣講‘海霞精神’精神特質和紅色底蘊。”

