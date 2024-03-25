把兩會精神熔鑄在戲曲工作的方方面面

中評社北京3月25日電／據中國文化報報導，近日，陝西省戲曲研究院在該院大劇場內召開了傳達學習全國兩會精神報告會，從北京歸來的陝西省戲曲研究院黨委書記、院長李梅對全國兩會精神作了全面傳達，並以兩會精神為指引，安排部署貫徹落實工作。“要認真學習領會習近平總書記在全國兩會期間的重要講話精神和全國兩會精神，統一思想和行動，不折不扣貫徹落實黨中央決策部署，錨定前進方向，聚焦主業謀劃，推動戲曲事業的高質量發展，不斷在中國式現代化建設新征程上貢獻戲曲力量。”李梅說。



作為全國政協委員，李梅為推動戲曲藝術事業的繁榮發展鼓與呼，所提建議多次得到有關部門的重視和采納，受到社會廣泛關注。今年全國兩會，李梅著眼於新時代新征程上戲曲發展的新坐標，提交了《堅持守正創新 優化戲曲傳播生態建設》的提案，建議從傳播內容、傳播方式、傳播渠道等方面優化戲曲傳播生態，推動戲曲劇種創新，讓古老戲曲唱出時代新聲。



履職歸來，除召開傳達學習全國兩會精神報告會外，連日來，在陝西省戲曲研究院領導班子會議上、在排練廳里、在“西安天天有秦腔”演出現場，李梅把兩會精神的傳達滲透在具體工作部署中，融入在對中青年演員的交談和輔導中，把大力推進戲曲藝術高質量發展的信心和幹勁傳遞給每一個人。陝西省戲曲研究院一團黨支部書記、團長羅新昌在進一步學習兩會精神後表示：“我將與同事們攜手共進，敢於作為、勇於擔當，將兩會精神轉化為推動工作的強大動力，以實際行動踐行一個黨員幹部的具體職責。”陝西省戲曲研究院三團優秀青年演員、梅花獎獲得者王航表示，下一步，要著眼於傳統文化與現代科技的融合方面，以實際行動讓傳統文化得到更廣泛的傳播，吸引更多的人愛上戲曲。



乘著時代的春風，李梅仍奔走在傳承發揚傳統戲曲文化的路上。她表示，接下來，要扎實推進重點原創劇目的創排工作，並且要拓展思路，推動劇目題材多樣化，重點做好歷史題材劇目《上官婉兒》、文旅融合題材劇目《玄奘東歸》、軍工題材劇目《長安長安》、歷史劇《遠古的家書》4部戲的劇本創作工作。與此同時，繼續打磨提升秦腔《生命的綠洲》《楷模村》，擴大影響力。遴選優秀劇目，備戰第十四屆中國藝術節、中國秦腔優秀劇目會演、第十屆絲綢之路國際藝術節等重大賽事展演活動。積極推動傳統經典劇目《再續紅梅緣》《鎖麟囊》等赴澳大利亞交流演出等。



傳統劇目是地方戲曲傳承發展的根本，今年，陝西省戲曲研究院將抓好傳統經典劇目《梨花情》《陳三兩》《屠夫狀元》《恩仇記》《啞女告狀》《姊妹易嫁》等劇的移植、復排工作。傳承排演青春版《再續紅梅緣》，繼續提升西游系列劇目暑期演出季品牌影響力。

