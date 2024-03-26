中評鏡頭：博鰲論壇將舉行 機場氛圍濃厚

海口機場到達處設有接待處，確認參會記者身份（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會將於3月26至29日在中國海南博鰲舉行，今年年會的主題是“亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任”。博鰲亞洲論壇已成為推動亞洲區域一體化，凝聚廣泛共識，打造命運共同體的高端對話平台。



中評社記者參與報導此次博鰲亞洲論壇2024年年會，抵達海口美蘭國際機場後，馬上就感受到海南島的“熱情”，也感受到了濃厚的博鰲論壇氛圍。機場內到處可見標識清晰的指引牌，並設有接待中心、休息區與接機乘車點。此外現場還設有接駁大巴，間隔約30分鐘發車，往返於博鰲會址與海口美蘭國際機場之間。



作為中國今年重要主場外交活動之一，全國人大常委會委員長趙樂際將於3月28日應邀出席博鰲亞洲論壇2024年年會開幕式並發表主旨演講，此外還將有多個國家和國際組織的嘉賓出席，如哈薩克斯坦總統托卡耶夫、瑙魯總統阿迪昂、斯里蘭卡總理古納瓦德納、多米尼克總理斯凱裡特、柬埔寨國王顧問團主席洪森以及世界知識產權組織總幹事鄧鴻森、經濟合作與發展組織秘書長科爾曼等。



今年博鰲論壇的主題是“亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任”，下設四大版塊：“世界經濟”、“科技創新”、“社會發展”和“國際合作”版塊。

