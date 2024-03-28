如何避免兩岸衝突對撞？李義虎答中評

北京大學台灣研究院院長李義虎（中評社 林艷攝） 中評社香港3月28日電（記者 林艷）今年以來，台海局勢緊張，“賴蕭配”組合更令各界深感擔憂。對於如何避免兩岸發生衝突對撞？北京大學台灣研究院院長李義虎前不久接受中評社記者採訪表示，反“台獨”的長期目標是阻止出現“法理台獨”及與此相關的“台獨重大事變”，但今後一個階段的重點是反制島內的“文化台獨”。這方面應對的難處在於，對“法理台獨”我們可以一拳錘死，對“文化台獨”則難免陷入“貓鼠遊戲”，因此要有效反制和精準打擊“文化台獨”。



李義虎表示，具體講：第一，把住“反獨”和“促融”兩頭，綜合施策，同向發力。一方面，以堅持一個中國原則和“九二共識”，反對“台獨”為基本立場底線，並將此作為與島內政治勢力溝通對話、進行互動的政治基礎；凡是不挑釁、不越過這一底線的都可與之展開對話交流，包括賴清德若想交流對話，就應改變其原有的“台獨”立場，明智地與大陸建立政治互信的基礎。另一方面，要更多面向島內民間社會，採取實際措施大力推進兩岸融合發展，貫徹落實《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，以更新穎、更有效的方式做好島內民眾工作，增加對台灣同胞的吸引力，提升他們對國家統一的向心力。要努力讓更多的台灣同胞、特別是基層群眾參與到兩岸融合發展的過程中來；融合發展要超越當局層面、深耕民間社會，以爭取民心為內化邏輯，以滿足台灣同胞“對美好生活的向往”為中心目標。



第二，反“台獨”的長期目標是阻止出現“法理台獨”及與此相關的“台獨重大事變”，但今後一個階段的重點是反制島內的“文化台獨”。李義虎指出，當然，這方面應對的難處在於，對“法理台獨”我們可以一拳錘死，對“文化台獨”則難免陷入“貓鼠遊戲”。這就既需要我們築起反對和遏制“法理台獨”的銅墻鐵壁，更需要充實對台鬥爭工具箱，綜合運用、變通使用政治、法律、經濟、外交、文化和軍事等手段，分類施策、靶向發力，有效反制和精準打擊“文化台獨”。

