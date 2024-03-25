李強出席中國發展高層論壇年會開幕式

中評社北京3月25日電／據新華社報導，國務院總理李強3月24日在北京出席中國發展高層論壇2024年年會開幕式，並發表主旨演講。



李強表示，本次年會以“持續發展的中國”為主題，既是對長期以來中國經濟發展狀況的客觀描述，也充分體現了各界對中國經濟行穩致遠、高質量發展的關注和期許。過去一年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們頂住外部壓力、克服內部困難，圓滿完成了全年經濟社會發展主要目標任務。經濟回升向好的態勢持續鞏固增強，新產業、新模式、新動能加快成長壯大，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變。



李強指出，廣大企業是中國經濟持續發展的參與者、貢獻者，也是見證者、受益者。一直以來，我們都把尊重市場、服務企業作為謀劃經濟工作的重要立足點、實施經濟政策的重要著力點，始終做企業發展成長道路上的同行者、好夥伴。特別是去年以來，我們進一步改進優化服務，建立了與企業常態化溝通交流機制，認真回應解決企業關切，積極構建有效市場和有為政府更好結合的制度機制。相信政府與企業的相互信任、雙向奔赴，一定能匯聚成攜手同行、發展共贏的強大合力。



李強指出，當前，國際環境發生深刻變化，世界經濟發展面臨許多嚴峻挑戰。中國將以務實有效的行動推動高質量發展，為世界經濟復甦和穩定發展注入更多確定性和正能量。我們將加大宏觀政策調節力度，加強政策協同配合，確保同向發力、形成合力。著力擴大國內需求，進一步推進全國統一大市場建設，大力推進以人為本新型城鎮化，推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。加快構建現代化產業體系，堅持以科技創新推動產業創新，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育，加快發展新質生產力。持續推動綠色轉型，堅定不移走生態優先、綠色發展的道路。標本兼治穩妥做好各類風險隱患防範化解工作，推動中國經濟長期持續健康發展。



李強表示，今天的中國經濟已與世界經濟深度融合。我們將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，進一步深化重點領域和關鍵環節改革，著力提升政務服務效能，依法保護各類企業合法權益，穩步推進制度型開放，不斷以更高水平的開放鏈接世界。一個更加開放的中國，必將為世界帶來更多合作共贏的機遇，我們願同世界分享中國持續發展的大機遇，與各方攜手創造共同發展的美好未來。

