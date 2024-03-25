三部門印發國家衛生應急隊伍管理辦法

中評社北京3月25日電／據新華社報導，記者從國家衛生健康委獲悉，國家衛生健康委、國家疾控局等三部門近日聯合印發《國家衛生應急隊伍管理辦法》，要求進一步加強和規範國家衛生應急隊伍管理工作，提升突發事件衛生應急能力和處置水平。



國家衛生應急隊伍是我國醫療衛生應急能力的重要組成部分。根據辦法，國家衛生應急隊伍主要分為緊急醫學救援類、重大疫情醫療應急類、突發中毒事件處置類、核和輻射突發事件衛生應急類、中醫應急醫療類、突發急性傳染病防控類。



國家衛生應急隊伍主要由衛生應急管理人員、醫療衛生專業人員、技術保障和後勤保障人員構成。應急管理和醫療衛生專業人員每隊30人以上，設隊長1名，副隊長2至3名，每支隊伍配30人以上的後備人員。



我國要建立怎樣的國家衛生應急隊伍？



辦法明確，按照“統一指揮、紀律嚴明，反應迅速、處置高效，平戰結合、布局合理，立足國內、面向國際”的原則，根據地域和突發事件等特點，統籌建設和管理衛生應急隊伍。



國家衛生應急隊伍功能需滿足哪些標準？



辦法要求，緊急醫學救援類應滿足每天能開展20台損傷控制手術，每天能接診200名急診和門診患者，開設20張留觀病床，重點加強創傷處理能力；實現14天自我保障。



重大疫情醫療應急類應滿足每天能完成1000人次以上的實驗室檢測，每天能接診200名門診患者，具備5例以上重症傳染性疾病患者的緊急處置能力；具備隔離轉運能力和流行病學調查能力；能實現10天自我保障。